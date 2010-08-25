Meksika'da bir bahçede 72 ceset bulundu

T24 - Meksika'nın kuzeydoğusundaki San Fernando kentinde, uyuşturucu çetesi tarafından katledilen 72 kişinin cesedi bulundu.



Öldürülenlerden 14'ünün kadın olduğunu açıklayan yetkililer, uyuşturucu trafiğine bağlı kanlı şiddet olaylarına bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Olayın yaralı bir bir gencin güvenlik güçlerini bilgilendirmesiyle ortaya çıktığı bildirildi.



Çiftlikteki katliamdan önce, uyuşturucu çetesine bağlı olduğu düşünülen silahlı kişiler ile olayı soruşturmaya giden Meksikalı askerler arasında çatışma çıktı.



Karşılıklı açılan ateşte bir askerin ve karşı taraftan da üç kişinin can verdiği söylendi.



Uyuşturucu kartellerinin birbirleri arasında ve güvenlik güçlerine karşı yürüttüğü savaş Meksika'da giderek büyüyor.





28 bini aşkın kişi uyuşturucu savaşına hayatını kaybetti



Birleşmiş Milletler'in ifade özgürlüğünü inceleyen özel raportörü Frank La Rue, ülkede gazeteciler üzerindeki baskının ciddi boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu.



Meksika insan hakları komisyonu tarafından açıklanan rakamlara göre 2000 yılından bu yana -hemen hemen yarısı son iki yılda olmak üzere- toplam 64 gazeteci şiddet olaylarına kurban gitti.



Bu veriler, kuzey ve güney Amerika genelinde gazeteciler için en tehlikeli ülkenin Meksika olduğunu gösteriyor.



Meksika'da 2006 yılından beri ülke genelinde 28 bini aşkın kişi uyuşturucu savaşında hayatını kaybetti.



Birleşmiş Milletler yetkilisi Frank La Rue, özellikle uyuşturucu trafiğinin en sık görüldüğü eyaletlerde, gazetecilerin korkutulduğu bir ortamın oluştuğunu söyledi.



Frank La Rue'nun yayımladığı raporda, muhabirlerin sadece organize suç şebekeleri tarafından değil, güvenlik güçlerince de tehditlere maruz kaldığı bildirildi.





