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Dünya

Meksika'da bir ayda 2 binden fazla cinayet işlendi!

2017'nin ilk 5 ayında toplam 9 bin 916 cinayet vakası kaydedildi

22 Haziran 2017 02:37

Meksika'da mayıs ayında 2 bin 186 cinayet işlendiği ve bunun son 20 yılın rekoru olduğu bildirildi.

Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan suç istatistiklerine göre, ülkede geçen ay 2 bin 186 cinayet işlendi. Bu veri, ülkede 1997den bu yana bir ay içerisinde kaydedilen en yüksek cinayet sayısı olarak kayıtlara geçti. 

İstatistiklerde, ayrıca 2017'nin ilk 5 ayında toplam 9 bin 916 cinayet vakasının kayıtlara girdiği açıklandı. 

Ülkede 2011 Mayısında işlenen 2 bin 131 cinayet, şu an kadar bir ayda işlenen en yüksek cinayet sayısıydı.

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