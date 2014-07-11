Meksika’da Belediye Başkanı yavru timsahla evlendi

Meksika’nın Pasifik kıyısında bir balıkçı kasabası olan San Pedro Huamelula'nın Belediye Başkanı, düzenlenen bir törenle yavru bir timsahla evlendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, San Pedro Huamelula geleneklerine göre timsahların 'prenses' olduğuna inanılıyor ve bu tür evliliklerin kasabaya bol balık ve deniz ürünü getireceği kabul ediliyor.

Kasabalıların da katıldığı evlilik töreninde belediye başkanı, gelin timsahla birlikte tütsülenip nikahları kıyıldıktan sonra belediye binasının salonunda dans etti.