Meksika'da başları kesilmiş 9 ceset bulundu

Meksika'nın güney eyaletlerinden Guerrero'da, başları kesilerek yol kenarına atılmış 9 ceset bulunduğu bildirildi.

Guerrero eyalet polis sözcüsü Roberto Alvarez yaptığı açıklamada, torbalar içinde ve battaniyelere sarılı olarak yol kenarına atılan 9 cesedin başının kesildiği ve vücudun farklı yerlerinde birçok darp ve işkence izinin olduğunu belirtti.



Ölümlere, uyuşturucu çeteleri arasındaki hesaplaşmaların yol açtığını tahmin ettiklerini kaydeden Alvarez, son üç günde bulunan ceset sayısının 14'e çıktığını söyledi. Alvarez, cesetlerden birinin ordu personeline ait olduğunu ifade etti.

Ekim ayında da, iki askeri personel uyuşturucu çeteleri tarafından kaçırılmış, daha sonra cesetleri bulunmuştu.

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında yaşanan şiddet olaylarında, her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor.