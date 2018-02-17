Meksika'da bakan ve valiyi taşıyan askeri helikopter düştü: 13 ölü , 15 yaralı

Meksika’yı vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden, Meksika İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete Prida ve Oaxaca Eyaleti Valisi Alejandro Murat'ın da içinde bulunduğu helikopter, inmeye hazırlanırken araçların üzerine düştü. 13 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı kazada Bakan ve Vali'nin kurtuldu.

Meksika İçişleri Bakanı’nı ve Oaxaca Eyaleti Valisi’ni taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 13 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Bakan ve vali kazadan kurtuldu. Kazada hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğu belirtildi.

Meksika’nın güney ve orta bölgelerini sarsan 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucu başkent Mexico City ve ülkenin güney bölgesinde yaklaşık 1 milyon ev ve işyeri elektriksiz kaldı, en az 50 bina da hasar gördü. (DHA)