-MEKSİKA'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ MEXICO (A.A) - 11.07.2010 - Meksika'nın Jalisco eyaletinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Michoacan eyaletinden kalkan Bell 206 tipi askeri helikopterin 7 Temmuzda Guadalahara Havalanının 100 kilometre güneydoğusunda düştüğü belirtildi. Açıklamada, kazanın kötü hava şartları nedeniyle meydana geldiği kaydedilirken, kazanın kamuoyuna duyurulması için neden 11 Temmuza kadar beklendiğine ilişkin bilgi verilmedi.