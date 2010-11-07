T24 LogoT24 Logo
Dünya

MEKSİKA'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ MEXICO (A.A)

07 Kasım 2010 09:56

-MEKSİKA'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ MEXICO (A.A) - 11.07.2010 - Meksika'nın Jalisco eyaletinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Michoacan eyaletinden kalkan Bell 206 tipi askeri helikopterin 7 Temmuzda Guadalahara Havalanının 100 kilometre güneydoğusunda düştüğü belirtildi. Açıklamada, kazanın kötü hava şartları nedeniyle meydana geldiği kaydedilirken, kazanın kamuoyuna duyurulması için neden 11 Temmuza kadar beklendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24