-Meksika'da ambulansa saldırı: 4 ölü CIUDAD JUAREZ (A.A) - 08.12.2011 - Meksika'da silahlı kişilerin, bir ambulansa saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi. Chihuahua eyaletinin başsavcılık makamından yapılan açıklamada, sınırdaki Ciudad Juarez kentinde düzenlenen saldırıda, ambulans şoförü, 2 hastayla araçta bulunan diğer bir kişiyi öldürdüğü bildirildi. Başından vurulan ambulans şoförünün, saldırının hedefi olduğu sanılırken, öldürülen 2 hastanın, böbrek tedavisi için Ciudad Juarez'e sevk edildiği sırada öldürüldüğü belirtildi.