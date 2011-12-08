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Dünya

Meksika'da ambulansa saldırı: 4 ölü  CIUDAD JUAREZ (A.A)

08 Aralık 2011 10:39

-Meksika'da ambulansa saldırı: 4 ölü  CIUDAD JUAREZ (A.A) - 08.12.2011 - Meksika'da silahlı kişilerin, bir ambulansa saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi. Chihuahua eyaletinin başsavcılık makamından yapılan açıklamada, sınırdaki Ciudad Juarez kentinde düzenlenen saldırıda, ambulans şoförü, 2 hastayla araçta bulunan diğer bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.  Başından vurulan ambulans şoförünün, saldırının hedefi olduğu sanılırken, öldürülen 2 hastanın, böbrek tedavisi için Ciudad Juarez'e sevk edildiği sırada öldürüldüğü belirtildi.

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