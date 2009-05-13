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Dünya

Meksika'da 8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

13 Mayıs 2009 12:09

Meksika'da sekiz ton uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Meksika ordusundan yapılan açıklamada, Michoacan eyaletinin batısında, el altından işletilen bir ilaç laboratuvarında yaklaşık 8 ton uyuşturucu madde (kristal methamphetamine) ele geçirildiği bildirildi.

Meksika Savunma Bakanlığı da, uyuşturucu ve uyuşturucu hazırlamak için gereken donanımın, askerlerin Ziracuaretiro kenti yakınlarındaki metruk bir binaya düzenlediği baskında bulunduğunu açıkladı.

Ülkede birkaç hafta önce de 8,5 ton sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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