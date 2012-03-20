Meksika'da 7.6 şiddetinde deprem oldu!

T24 - Meksika'da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Meksika'nın Acapulco şehrine yakın bir noktada olduğu belirtildi.

Amerikan Jeoloji Kurumu verilerine göre depremin derinliği 10 km olarak kaydedildi.

Acapulco yakınlarında meydana geldiği bildirilen deprem fay hattında bulunan Mexico City'de de hissedildi.

Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, twitter hesabından yaptığı açıklamada depremde ciddi bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İlk gelen bilgilerde depremin büyüklüğü 7.6 olarak açıklanmış daha sonradan 7.9 olarak düzeltilmişti. Yapılan son açıklamada ise depremin büyüklüğü tekrardan 7.6 olarak düzeltildi.