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Dünya

Meksika'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın California yarımadası yakınlarında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

05 Nisan 2010 03:00

T24 - Meksika'nın California yarımadası yakınlarında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), TSİ 00.40'da meydana gelen depremin merkezinin, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentinin doğu-güneydoğusunun 173 kilometre açığında, 32 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

Depremden sonra çok sayıda artçı şok da meydana geldi.

ABD ile Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısındaki sınır kesimine yakın bölgeyi etkileyen deprem, Meksika'nın Tijuana, ABD'nin Arizona, Los Angeles, San Diego gibi kentlerinde de hissedildi. Reuters ajansı, depremin söz konusu kentlerde insanların paniğe kapılmasına yol açtığını bildirdi.

Her iki ülke yetkilileri, ilk belirlemelere göre depremin can kaybına veya maddi zarara yol açmadığını söyledi. USGS yetkilileri, bölgede son bir hafta boyunca çok sayıda 3 büyüklüğünde sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.


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