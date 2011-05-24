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Dünya

MEKSİKA'DA 70 BİN ÖĞRETMEN GREVE BAŞLADI MEKSİKO (A.A)

24 Mayıs 2011 02:46

-MEKSİKA'DA 70 BİN ÖĞRETMEN GREVE BAŞLADI MEKSİKO (A.A) - 23.05.2011 - Meksika'nın güneyindeki yoksul eyalet Oaxaca'da 70 bin öğretmen 2006 yılında olduğu gibi yeniden greve başladı. Ulusal Eğitimciler Sendikası'nın öncülüğünde başlatılan grev nedeniyle yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrencinin sınıflarına gidemediği belirtilirken, aralık ayında görevi bırakan Ulises Ruiz'in yerine gelen şimdiki Vali Gabino Cue, sendikanın taleplerinin 80'inin karşılandığını, öğretmenler ve okullar için yapılacak iyileştirmelerin 130 milyon doları bulduğunu kaydetti. Sendika ise valiliğin sunduğu teklifin çok az ve yetersiz olduğunu bildirerek, 2006'da Oaxaca'da hayatı felç eden protesto kampları yeniden oluşturmak için yemin ettiklerini belirtti. Oaxaca'da 2006'da öğretmenlerin başlangıçta maaş artışı için başlattıkları grev daha sonra hükümet görevlilerinin azlini, köklü değişiklikler ve eyalet valisinin görevden uzaklaştırılmasını isteyen toplumsal bir harekete dönüşmüştü. Oaxaca'da toplanan 350'den fazla grup aylarca eyaleti işgal altında tutmuş, sokaklarda, parklarda kamp kuran gruplar halk meclisleriyle, ele geçirdikleri radyo istasyonlarından yaptıkları yayınlarla şehri idare etmişlerdi.

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