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Dünya

Meksika'da 6,5 şiddetinde deprem oldu: 3 kişi öldü

Meksika'nın batısındaki Guerrero eyaleti, dün akşam saatlerinde 6,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

11 Aralık 2011 02:00

T24 - Meksika'nın batısındaki Guerrero eyaleti, dün akşam saatlerinde 6,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.


Meksikalı yetkililer, başkent Mexico ile ülkenin Büyük Okyanus kıyısındaki önemli turizm kenti Acapulco'da binaların sarsılmasına ve halkın panik içinde kaçışmasına neden olan depremde 3 kişinin öldüğünü ancak geniş çaplı bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.


ABD Jeolojik Araştırma Servisinden yapılan açıklamada, 64,9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Guerrero eyaletine bağlı Iguala'nın 42 kilometre güneybatısı ile başkent Mexico'nun 166 kilometre güney-güneybatısı olduğu belirtildi.


ABD Jeolojik Araştırma servisi başlangıçta 6,8 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü önce 6,7'ye daha sonra da 6,5'e düşürdü. Meksika İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada depremin ülkenin 9 eyalette yer yer hissedildiğini duyurdu.


Guerrero Sivil Savunma kurumunun başkan yardımcısı Humberto Calovo, can kayıplarının Guerrero eyaletinde meydana geldiğini söyledi. Iguala'da bir kişinin deprem nedeniyle evinin çatısının çökmesi nedeniyle öldüğünü belirten Calovo, bir kişinin Ixcateopan adlı küçük bir kasabada ve bir yük kamyonu sürücüsünün de aracıyla Acapulco ile Mexico'yu birbirine bağlayan karayolunda gittiği sırada düşen taşlar sonucu hayatını kaybettiğini kaydetti. Calovo ayrıca Acapulco ile Mexico'yu birbirine bağlayan başka bir karayolunun ise düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapandığını sözlerine ekledi.


Mexico Belediye Başkanı Marcelo Ebrar, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, başkentin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandığını ancak kentte önemli bir hasar meydana geldiğine ilişkin bir bilginin kendisine ulaşmadığını söyledi.


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