-Meksika'da 61 tutsak kurtarıldı MEXİCO CİTY (A.A) - 17.10.2011 - Meksika'da uyuşturucu çeteleri tarafından insan gücü olarak kullanılmak üzere tutsak olarak tutulan 61 kişinin askerler tarafından kurtarıldığı bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, dün Piedras Negras şehri sınırında Zetas uyuşturucu çetesi tarafından 3 evde zorla tutulan 61 erkeğin kurtarıldığı, ayrıca yapılan aramalarda terkedilmiş bir kamyonun altına gizlenmiş 6 ton esrar bulunduğu kaydedildi. General Luis Crescencio Sandoval Gonzalez bugün yaptığı basın toplantısında tutsaklardan 1 kişinin Honduraslı, diğerlerinin ise Meksika'nın çeşitli yerlerinden olduğunu söyledi. General Gonzalez ayrıca, 3 kişinin de tutuklandığını belirtti.