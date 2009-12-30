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Dünya

Meksika'da 5,9'luk deprem

30 Aralık 2009 23:49

Meksika'nın California sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Meksika sivil savunma yetkilileri, Meksikali kentini sarsan depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olmadığını belirtti.

California deprem merkezi de yerel saatle 10.48'de (TSİ 19.48) meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Meksikali'nin yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda bulunduğunu, depremin San Diego'da da hissedildiğini aktardı.

İlk depremin ardından 4,9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının meydana geldiği bildirildi.

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