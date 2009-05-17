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Dünya

Meksika'da 59 mahkum cezaevinden kaçırıldı

17 Mayıs 2009 02:39

Meksika'da 59 mahkumun cezaevinden kaçırıldığı bildirildi.

Güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas cezaevinde yaşanan olayda, ülkenin en büyük suç kartellerinden Gulf'un mensubu olduğu tahmin edilen kişilerin, sabah saatlerinde federal polis kılığında cezaevine geldiğini ve 59 mahkumun serbest bırakılmasını sağladığını açıkladı.

15 araç ve bir helikopterle cezaevine gelen ''polislerin'' mahkumları başka cezaevine nakletmek için görevlendirildiklerini söyleyerek içeriye girdiği ve mahkumları kaçırdığı belirtildi.

Kaçan mahkumların büyük bölümünün kartelin silahlı kanadına mensup olduğunun sanıldığı belirtildi.

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