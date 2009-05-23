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Dünya

Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem

23 Mayıs 2009 02:23

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün başkentin 140 km güneydoğusu ile Puebla eyaletindeki Izucar bölgesinin 27 km doğusu olduğu belirtildi.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Deprem nedeniyle çok sayıda Meksiko'lunun sokaklara çıktığı bildirildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi ise yerin 97 km altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Meksika son olarak 27 Nisan'da 5,6 büyüklüğündeki depremle sallanmış, depremde ölen olmamıştı.

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