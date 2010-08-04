-MEKSİKA'DA 4 YILDA 28 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ MEKSİKO (A.A) - 04.08.2010 - Meksika'da 2006 yılından beri uyuşturucuyla bağlantılı şiddet olaylarında 28 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Devlet Başkanı Felipe Calderon'un da bulunduğu toplantıda açıklama yapan Meksika İstihbarat Kurumu Başkanı Guillermo Valdes, hükümetin uyuşturucu kartellerine karşı 2006 yılında başlattığı operasyonların ardından çıkan şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 28 bini geçtiğini açıkladı. Valdes, operasyonlarda yetkililerin yaklaşık 84 bin silah ile 411 milyon dolar para ele geçirdiğini de belirtti. Calderon ise uyuşturucunun yasallaştırılmasıyla ilgili tartışmaları başlatmayı düşündüğünü, geçmişte uyuşturucu kullanımının yasal hale getirilmesi için kendisine öneriler yapıldığını söyledi. Calderon, bu önemli konuda öncelikle halkın fikrini sormaları ve konuyu çok dikkatli analiz etmeleri gerektiğini vurguladı. Kolombiya, Meksika ve Brezilya'nın eski devlet başkanları Cesar Gaviria, Ernesto Zedillo ve Fernando Cardoso, geçen yıl yaptıkları açıklamada, kartellerin en büyük gelir kaynağını yok etmek için Latin Amerika ülkelerinde marihuananın yasal hale getirilmesinin düşünülmesi çağrısında bulunmuşlardı.