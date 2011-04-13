-MEKSİKA'DA 32 YENİ CESET MEKSİKO (A.A) - 12.04.2011 - Meksika'da toplu mezarlardan 32 yeni ceset çıkarıldı. Yerel adli kaynaklar, ülkenin kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletindeki San Fernando kentinde bulunan toplu mezarlardan 32 yeni ceset çıkarılmasıyla bugüne kadar bulunan cesetlerin sayısının 120'ye ulaştığını kaydetti. Cesetlerin, ABD sınırına giden otobüs yolcularına ait olduğu ve silahlı kişilerce seçilerek kaçırıldıkları sanılıyor. Aynı eyalette Ağustos 2010'da bir çiftlikte 72 göçmenin cesedi bulunmuştu. Cinayetlerin ardında uyuşturucu kartellerinin bulunduğu sanılıyor.