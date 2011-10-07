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Dünya

Meksika'da 32 ceset bulundu MEKSİKO (A.A)

07 Ekim 2011 11:33

-Meksika'da 32 ceset bulundu MEKSİKO (A.A) - 07.10.2011 - Meksika'nın doğusundaki Veracruz kentinde 32 kişinin cesetleri bulundu. Meksikalı güvenlik yetkililerinin açıklamasına göre, polis ve deniz piyadeleri, cesetleri, bölgeyi güvenli hale getirmek için başlatılan operasyonlar sırasında liman çevresindeki evlerde buldu. Meksika'da Devlet Başkanı Felipe Calderon'un, ülkede uyuşturucu kartellerine karşı 2006 yılı sonunda başlattığı askeri operasyondan bu yana Meksika'da 44 binden fazla kişi bu kartellerle bağlantılı şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

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