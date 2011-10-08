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Dünya

Meksika'da 32 ceset bulundu ANKARA (A.A)

08 Ekim 2011 03:16

-Meksika'da 32 ceset bulundu ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Meksika'nın doğusundaki liman kenti Veracruz'da güvenlik güçleri, dün üç ayrı evde 32 ceset buldu.  Cesetlerin, uyuşturucu çeteleri arasındaki savaşın kurbanlarına ait olduğu düşünülüyor.  Cesetlerden 20'si aynı evde bulundu.     İki hafta önce de Boca del Rio kentinin hemen dışındaki işlek bir yolun kenarına terk edilmiş üstü açık iki kamyonda 35 ceset bulunmuştu.   Cinayetleri kendilerini ''Zeta Katilleri'' olarak tanıtan ve Meksika'nın en büyük uyuşturucu kartellerinden birini hedef alan bir grup üstlenmişti.  Düzenlenen operasyonlarda gruba üye olduğundan şüphelenilen yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.  Meksika'da 2006 yılından bu yana uyuşturucu çeteleriyle mücadelede yaklaşık 40 bin kişi öldürüldü. 

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