-MEKSİKA'DA 3 POLİS ÖLDÜRÜLDÜ MEXİCO CİTY (A.A) - 09.12.2010 - Meksika'nın kuzeyindeki Ciudad Juarez kentinde, 3 polisin kurşunlanarak öldürüldüğü bildirildi. Yerel Savcılıktan yapılan açıklama, silahlı kişilerin bir polis devriye arabasını pusuya düşürüp araçta bulunan 5 polis memurundan 3'ünü kurşunlayarak öldürdükleri belirtildi. Açıklamada, olay yerinden kaçan saldırganların, bir süre sonra geri gelip olay yerinde inceleme yapan polislere, uzmanlara ve gazetecilere ateş açtıkları ama saldırının can kaybına veya yaralanmaya yol açmadığını bilgisine de yer verildi. Meksika'da Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 2006 yılında uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı operasyonlarda şimdiye kadar 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Meksika-ABA sınırında bulunan ve şiddetin hiç bitmediği Ciudad Juarez kentinde, sadece bu yıl meydana gelen çatışmalarda 2 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.