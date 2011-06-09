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Dünya

MEKSİKA'DA 21 CESET BULUNDU MORELİA (A.A)

09 Haziran 2011 13:39

-MEKSİKA'DA 21 CESET BULUNDU MORELİA (A.A) - 09.06.2011 - Meksika'nın batısındaki Morelia kentinde 21 ceset bulunduğu bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, kent sokaklarında gece yarısı bulunan cesetlerin erkek olduğu ve yanlarında tehdit mesajları yer aldığı belirtildi. Cesetlerin kentin farklı noktalarına aynı zamanda bırakıldığı kaydedilirken, olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Meksika'da, geçen ay sonunda da iki rakip uyuşturucu çetesinin üyeleri arasında çıkan çatışmada 28 kişi ölmüştü. Bir ihbar üzerine çatışmanın olduğu bölgeye giden polis, olay yerinde 28 kişinin cesediyle karşılaşmıştı.

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