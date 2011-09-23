-Meksika'da 14 ceset daha VERACRUZ (A.A) - 23.09.2011 - Meksika'nın doğusundaki liman kenti Veracruz'da dün akşam 14 ceset daha bulundu. Adli makamlar, cesetlerin kentin dört ayrı noktasında bulunduğunu belirtti. Veracruz kentinde savcılar bu şiddet dalgası nedeniyle dün ulusal düzeyde bir toplantı yapmışlardı. Veracruz'da iki gün önce terk edilmiş 2 kamyonette 35 ceset bulunmuş, cesetlerin suç örgütlerine karışmış kişilere ait olduğu, 7'sinin kimliğinin tespit edildiği açıklanmıştı. Milenio ve La Jornada gazeteleri ise, cesetlerin ellerinin bağlı olduğunu ve bazılarının işkence izleri taşıdığını yazmıştı.