Meksika'da 14 başsız ceset bulundu

T24 - Meksika’nın tatil beldesi Acapulco’da 14 başsız cesetin bulunduğu bildirildi.

Polis yetkilileri, bir alışveriş merkezinin dışında bulunan cesetlerin yanına uyuşturucu kartellerine ait elyazısı ve işaretlerin bırakıldığını belirtti.

Acapulco geçmiş yıllarda, uyuşturucu çeteleri arasında kanlı hesaplaşmalara sahne olmuştu.

Rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki kanlı çatışmaların merkezi olan Nuevo Leon'da geçen haftalarda iki toplu mezar daha bulunmuştu. Sınırdaki eyalette son 3 yılda 200 kişinin kaybolduğu bildiriliyor.

Meksika'da hükümet, 2006'da ülke genelinde uyuşturucu çetelerine karşı geniş çaplı bir mücadele başlatmıştı. Son 4 yılda Meksika'da meydana gelen şiddet olaylarında yaklaşık 23 bin kişi yaşamını yitirdi.



