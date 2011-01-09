T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'da 14 başsız ceset bulundu

Meksika’nın tatil beldesi Acapulco’da 14 başsız cesetin bulunduğu bildirildi.

09 Ocak 2011 02:00

T24 - Meksika’nın tatil beldesi Acapulco’da 14 başsız cesetin bulunduğu bildirildi.

Polis yetkilileri, bir alışveriş merkezinin dışında bulunan cesetlerin yanına uyuşturucu kartellerine ait elyazısı ve işaretlerin bırakıldığını belirtti.

Acapulco geçmiş yıllarda, uyuşturucu çeteleri arasında kanlı hesaplaşmalara sahne olmuştu.

Rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki kanlı çatışmaların merkezi olan Nuevo Leon'da geçen haftalarda iki toplu mezar daha bulunmuştu. Sınırdaki eyalette son 3 yılda 200 kişinin kaybolduğu bildiriliyor.

Meksika'da hükümet, 2006'da ülke genelinde uyuşturucu çetelerine karşı geniş çaplı bir mücadele başlatmıştı. Son 4 yılda Meksika'da meydana gelen şiddet olaylarında yaklaşık 23 bin kişi yaşamını yitirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24