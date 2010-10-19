-MEKSİKA'DA 105 TON MARİHUANA ELE GEÇİRİLDİ MEKSİKO (A.A) - 19.10.2010 - Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentinde 105 ton marihuana ele geçirildiği bildirildi. Meksika ordusundan yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu kaçakçılarıyla meydana gelen çatışmanın ardından 11 kişinin yakalandığı, ülkedeki piyasa değeri yaklaşık 335 milyon dolar olan 105 ton marihuana ele geçirildiği belirtildi. Uyuşturucunun ABD'de satışı durumunda değerinin iki veya üçe katlanabileceği de kaydedildi. Açıklamada, "ağırlığı yaklaşık 105 tondan fazla olan 10 binden fazla marihuana paketi ele geçirildiği" belirtildi. Bunun, ülkede uzun yıllardan beri ele geçirilen en önemli miktar olduğu açıklandı.