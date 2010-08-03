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Dünya

Meksika vizesinde yeni uygulama

En az 6 aylık ABD vizesi bulunan Türk vatandaşlarının, Meksika için ayrıca vize almasına gerek olmayacak.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Meksika Büyükelçiliği, en az 6 aylık ABD vizesi bulunan Türk vatandaşlarının Meksika için ayrıca bir vize almayacağını belirtti.


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika ülkelerine yönelimiyle bölgedeki ilişkileri sıklaştıran DEİK/Türk-Meksika İş Konseyi, iki ülkenin temasları sonucunda vize uygulamasına kolaylık getirilmesi için çalışmalar yürüttü.


DEİK Türk-Brezilya İş Konseyi Başkanı Aykut Eken, Brezilya'dan sonra Meksika'da da vize uygulamasına kolaylık getirilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, ''Latin Amerika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki pazar payının büyütülmesi için yürütülen çalışmaların sonucu olarak gösterilen bu uygulama, iki ülke arasında atılan önemli bir adım'' dedi.

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