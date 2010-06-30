Meksika ve Fiji depremle sarsıldı

T24- Meksika'nın güneyinde 6,5 büyüklüğünde, Fiji'de ise 6,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.



Meksika'nın güneyini vuran 6.5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle gece yarısı meydana geldiği bildirildi.



Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, gece 02.22'de (TSİ 10.22) meydana gelen depremin merkez üssünün Oaxaca bölgesinin 120 kilometre batı güneybatısı, başkent Meksiko'nun 355 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.



Merkez, depremin yerin 10 kilometre altında oluştuğunu belirtti.

Herhangi bir kayıp ya da hasara yol açıp açmadığı bilinmeyen depremin ardından Meksiko'da bazı kişilerin evlerini terk ettiği belirtilmişti.



FİJİ'DE DE 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM





Öte yandan Büyük Okyanus'taki Fiji adalarında da 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Amerikan Jeofizik Kurumu, depremin Fiji adalarının başkenti Suva'nın 565 km güneyinde ve 536 km derinde meydana geldiğini duyurdu.



Bölgede sık sık deprem ve yanardağ faaliyetlerine rastlanıyor.