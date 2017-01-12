Meksika Trump'ın sınır duvarını ödemeyecek

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, görevi devralmasına günler kalan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın iki ülke sınırında inşa etmeyi planladığı duvar için ödeme yapmayacaklarını tekrar etti. Meksika Cumhurbaşkanı Pena Nieto hükümetinin ABD'nin yeni hükümetiyle "açık ve tam müzakerelere" hazır olduğunu ve güvenlik, göç ve ticaret de dahil olmak üzere herşeyin masada olacağını söyledi.

Pena Nieto "Hiçbir zaman Meksika ve Meksikalılar olarak itibarımızı zedeleyecek birşeyi kabul edemeyiz" dedi.

Meksika'nın başkenti Meksiko City'de diplomatlarla yaptığı bir toplantının kapanışında konuşan Meksika Devlet Başkanı, "ABD'nin yeni hükümeti ile bazı farklılıklara sahip olduğumuz açıktır, mesela Meksika'nın parasını tabii ki ödemeyeceği bir duvarın inşası gibi" şeklinde konuştu.

Pena Nieto'nun açıklamaları ABD'nin müstakbel başkanı Trump'ın düzenlediği ilk basın toplantısında yasa dışı göçü engellemek amacıyla Meksika sınırına seçimler öncesinde söz verdiği gibi güvenlik duvarı örüleceğini ve yemin etmesinin ardından sözkonusu duvarın inşaatına başlanacağını söylemesinin ardından geldi. Trump Meksika'nın vergi gibi dolaylı bir yöntemle bu duvarı ödeyeceğini de tekrarladı. Duvarın maliyeti analistler tarafından 25 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Trump'ın basın toplantısından sonra Meksika pesosu dolara karşı değer kaybetti.

Trump Meksika'yı daha önce Meksikalı göçmenlerin "tecavüzcü" olduğunu söylemesiyle kızdırmıştı. Müstakbel ABD başkanı ayrıca 1 milyondan fazla göçmeni de sınır dışı etme tehdidinde bulunmuştu.

Trump seçildiğinden beri otomotiv şirketi Ford ve klima üreticisi Carrier'i Meksika'da fabrika yapma planlarından da vazgeçirdiğini söyledi.

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Reuters/SSB/BS