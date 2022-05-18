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Dünya

Meksika tren vagonunda 5 göçmenin cansız bedeni bulundu

18 Mayıs 2022 18:23

Meksika'da tren vagonunda seyahat ederek ABD'ye geçmeye çalışan 5 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'nın Coahuila eyaletinin ABD sınırının yakınında bulunan Piedras Negras şehrinde demiryolları çalışanları tarafından, bir trenin tahıl vagonunda 5 göçmenin cansız bedeni bulundu. Yetkililer, ABD'ye gitmekte olan trenin tahıl vagonlarından birinde gama ışınlı görüntüleme cihazı yardımıyla 1 kişinin tespit edilmesi üzerine harekete geçildiğini bildirdi. Göçmenlerden 1'inin kurtarıldığında hala hayatta olduğu, ancak tedavi için götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Piedras Negras Sivil Savunma yetkilileri, göçmenlerin tahıl vagonunda seyahat ettikleri sırada 100 santigrat dereceye ulaşan sıcaklığa maruz kalarak hayatını kaybettiklerini belirtirken, arama kurtarma çalışmaları sırasında vagona giren bir demiryolu çalışanının da sıcaktan fenalaştığı ve sağlık ekipleri tarafından kendisine müdahale edildiği açıklandı.

Göçmenlerin kimlikleri henüz tespit edilmezken, Coahuila Eyalet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (İHA)


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