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Dünya

Meksika: Tatmin olmazsak NAFTA'dan ayrılabiliriz

Meksika tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerden memnun olunmaması durumunda NAFTA'dan çıkılacağı bildirildi

25 Ocak 2017 01:01

Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden görüşülmesini istediği Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ile ilgili açıklama yaptı.

Guajardo, anlaşmadan çıkabileceklerinin anlaşılmaması durumunda Meksika'nın görüşmelerde zayıf bir pozisyonda olacağını belirterek, NAFTA'dan ayrılabileceklerine işaret etti.

Meksikalı bakan, Meksika için açık faydaları olmayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, mevcut anlaşmanın fazla Meksika lehine olduğunu ve ABD'de işsizlik yarattığını öne sürüyor.

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