Meksika Savunma Bakanı özür diledi



Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos konuyla ilgili özür metnini Meksika kentindeki 1 numaralı askeri üste yaklaşık 26 bin askerin önünde okudu. Konuşma tüm askeri personele de canlı yayınla aktarıldı.

Bu kabul edilmez davranış için tüm güvenlik güçleri adına "tüm kamuoyundan samimi bir şekilde özür dilediği" kaydeden Savunma Bakanı "Bu esef verici olayla ilgili öfkemizi kamuoyuyla paylaşmamız zaruridir" şeklinde konuştu. Cienfuegos gerek askeri personel, gerekse vatandaşlara da benzer görevi kötüye kullanma vakalarına tanık oldukları takdirde şikayette bulunmaları çağrısını yaptı.

Televizyon kanallı Telefórmula iki gün önce bir kadın mahkumun iki asker ve bir polis tarafından şiddet gördüğü görüntüleri içeren yaklaşık 4 dakikalık bir video yayınlamıştı. Görüntülerde uyuşturucu karteli üyesi olmakla suçlanan 22 yaşındaki bir kadının ağlarken, başına plastik poşet geçirildiği görülüyor. Bundan 14 ay önce yaşanan olayın ardından en az iki ordu mensubu gözaltına alınmıştı.

Meksika güvelik güçleri insan hakları ihlalleri nedeniyle uzun süredir uluslararası toplumun merceği altında bulunuyor. Uzmanlar uzun yıllardır uyuşturucu mafyası ve devlet güçleri arasında kanlı bir savaşın sürdüğü Orta Amerika ülkesinde işkencenin sıradan bir uygulama olduğunu kaydediyor.