"Meksika'nın eski savunma bakanı, Los Angeles'ta gözaltına alındı"

T24 Dış Haberler

Meksika'nın eski savunma bakanı General Salvador Cienfuegos Zepeda'nın ABD'nin batısındaki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyuruldu.

Meksika'nın mevcut Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard gözaltı hakkında kendisini ABD'nin Meksika Büyükelçisi Christopher Landau'nun bilgilendirdiğini söyledi.

Zepeda'ya ne suçlama yöneltildiğiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. ABD, Zepeda'nın gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili de resmi bir açıklama yapmadı.

Cienfuegos Zepeda, 2012-2018 yılları arasında Meksika'da savunma bakanlığı yaptı.