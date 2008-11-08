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Dünya

Meksika mafyasına darbe

Meksika'nın kuzeyinde düzenlenen bir operasyonda ordu, ülke tarihinde ilk kez rekor düzeyde silah ve mühimmat ele geçirdi

08 Kasım 2008 02:00

Meksika Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde düzenlenen bir operasyonda ordunun ülke tarihinde ilk kez rekor düzeyde silah ve mühimmat ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Teksas sınırı yakınlarında, uyuşturucu kartellerini hedef alan operasyon sırasında 314'ü büyük kalibreli olmak üzere toplam 540 silah, yarım milyon mermi, 164 adet el bombası ele geçirildiği belirtildi.



Organize suçlarla mücadele birimi yetkililerinden biri de, ele geçirilen silahlardan bazılarının altın kakmalı olduğunu kaydetti.

Adını açıklamayan yetkili, bu operasyonda ele geçirilen silahların Meksika tarihinde bir rekor olduğunu da sözlerine ekledi.

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