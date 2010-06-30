Meksika Körfezi'ni bir de Alex Kasırgası vurdu

T24- Meksika Körfezi'ni etkisi altına alan Alex Kasırgası petrol sızıntısını temizleme çalışmalarını olumsuz etkiledi.



Körfez'deki şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle temizleme çalışmalarının bazıları iptal edildi.



Ancak sızan petrolü denize yayılmadan tahliye etmeye yönelik temel faaliyetler devam ediyor.



Yetkililer Alex kasırgasının sızıntıya neden olan petrol platformunun yaklaşık yüz kilometre yakınından geçeceğini, dolayısıyla oluşacak dalgaların buradaki çalışmaları da olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.



Bu nedenle sızıntının yayılmasını önleme faaliyetlerinin bir hafta kadar ertelenebileceği tahmin ediliyor.



Alex sezonun ilk fırtınası



Uzmanlar düne kadar fırtına olarak sınıfladıkları doğa olayını geceden itibaren kasırga seviyesine yükseltti.



Bugün Teksas - Meksika sınırında etkili olması beklenen kasırga nedeniyle Teksas'ta olağanüstü hal ilan edildi.



Kasırganın bölgeye 15 ile 30 santim arasında yağış bırakacağı belirtiliyor.