-MEKSİKA KÖRFEZİ'NE 4,9 MİLYON VARİL PETROL AKTI WASHINGTON (A.A) - 03.08.2010 - İngiliz petrokimya devi BP'nin Meksika Körfezi'ndeki platformlarından birinin infilak etmesiyle ortaya çıkan çevre felaketinin boyutuna ilişkin açıklanan son rakamlara göre, patlamanın meydana geldiği tarihten bu yana yaklaşık 5 milyon varil (yaklaşık 780 milyon litre) ham petrol denize aktı. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu ve Enerji Bakanlığı idaresinde görev yapan bir bilimadamları grubu, BP'ye ait kuyudan şu ana kadar 4,9 milyon varil civarında petrolün Meksika Körfezi'ne aktığını, BP'nin sızan petrolü kontrol altına alma çabası çerçevesinde kullandığı çeşitli stratejiler yoluyla bunun 800 bin varilinin toplanabildiğini belirtti. Amerikalı bilimadamlarının açıkladığı bu son veriler, felaketin, 1979 yılında Meksika'nın Campeche Körfezi'ndeki Ixtoc 1 kuyusunun patlaması sonucu 3,3 milyon varil petrolün denize yayıldığı çevre faciasının boyutunun geride bırakarak, dünyada denize en fazla miktarda petrol sızıntısına yol açan kaza olarak tarihe geçtiğini ortaya koyuyor.