Meksika Körfezi'ne 100 tonluk temizleme aygıtı

T24 - ABD'nin Meksika Körfezi'nde iki haftadır deniz kirliliği yaratan petrol platformuna müdahale için dün (5 Mayıs 2010) Louisiana eyaletinden yola çıkarılan gemi, çektiği 100 tonluk petrol toplama aygıtını kaza yerine getirdi. Binlerce ton ham petrol çevreyi tehdit ediyor/Fotoğraf Galerisi
Ekoloji ve petrol mühendislerinin ilk planda müdahale için tavsiyesi üzerine 100 tonluk beton-çelik petrol temizleme havuzuyla kirlilik felaketinin önüne geçilmeye çalışılacak. Petrol, ABD kıyılarında
Petrol örtüsünün kapladığı alan 22 bin kilometre kareyi buluyor. Bu alan İsrail veya El Salvador'un yüzölçümüne eşit bir alanı oluşturuyor.