Meksika Körfezi'ne 100 tonluk temizleme aygıtı

T24 -

Ekoloji ve petrol mühendislerinin ilk planda müdahale için tavsiyesi üzerine 100 tonluk beton-çelik petrol temizleme havuzuyla kirlilik felaketinin önüne geçilmeye çalışılacak.Petrol örtüsünün kapladığı alan 22 bin kilometre kareyi buluyor. Bu alan İsrail veya El Salvador'un yüzölçümüne eşit bir alanı oluşturuyor.