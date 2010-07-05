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Ekonomi

Meksika Körfezi'ndeki sızıntının maliyeti 3 milyar doları aştı

BP, Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısını kontrol altına alma ve sızıntıdan zarar görenlere verilen tazminatlar için şu ana dek 3 milyar dolardan fazla para harcadığı

05 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi’ndeki dev petrol sızıntısını kontrol altına alma ve sızıntıdan zarar görenlere verilen tazminatlar için şu ana dek 3 milyar dolardan fazla para harcadığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında paranın 147 milyon dolarlık kısmının şu ana kadar açılan tazminat davalarına harcandığını belirtti.

New York Times gazetesinde bugün yayınlanan bir raporda da BP’nin petrol kuyusunun diğer iki ortağı olan Anadarko ve Japon Mitsui petrol arama şirketlerinden temizleme masrafları için 400 milyon dolarlık yardım istediği belirtildi.

Öte yandan Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısını temizleyecek Tayvan bandıralı “A Whale” adlı dev geminin test aşamasına da başlandı. Gemi, deniz yüzeyinde  toplanan ham petrolü 12 büyük pompayla çekiyor. Araç daha sonra petrolden arındırdığı deniz suyunu geri boşaltıyor. Deneme aşamasındaki geminin günde 80 milyon litre deniz suyunu arıtabileceği bildiriliyor.

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