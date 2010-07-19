T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı yine durdurulamadı

İngiliz petrokimya devi British Petroluim'un petrolün yayılmasını önlemek amacıyla üstüne kapak yerleştirdiği Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyusunun yakınında sızınt&#

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - İngiliz petrokimya devi British Petroluim'un petrolün yayılmasını önlemek amacıyla üstüne kapak yerleştirdiği Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyusunun yakınında sızıntı belirlendi. Bilimadamlarının metan olması muhtemel bir sızıntıdan kaygı duydukları belirtildi.

Bir amerikalı federal yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, petrol kuyusu yakınındaki kaçak ve sızıntının, BP'nin 3 gün önce 73 tonluk bir kapak yerleştirdiği petrol kuyusunda sızıntılar meydana geldiğinin işaretleri olduğuna dikkati çekti.

Petrol kuyusunun yakınındaki sızan maddenin ne olduğunu bilmediğini belirten yetkili, BP'nin Amerikan hükümetinin daha fazla gözlem yapılması talebine uymadığını ifade etti.

Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketi 20 Nisan günü Deepwater Horizon sondaj tesisinde meydana gelen patlamayla başlamıştı. Patlamada 11 işçi hayatını kaybetmişti.

Amerikan tarihinin en büyük petrol sızıntısı kıyı bölgelerinde balıkçılık, turizm gibi sektörlere zarar verirken doğal hayatı felce uğrattı.


Felaketin BP'ye maliyeti 4 milyar dolar

Bu arada, çevre kirliliğinin BP'ye maliyeti 3,95 milyar doları (3 milyar avrodan fazla) buldu.

BP'den yapılan açıklamada, bu miktara, denize karışan ham petrolü toplamak, temizlemek, acil tahliye kuyuları açmak ve tazminatların dahil olduğu belirtildi ve şimdiye kadar 67 bin 500'den fazla tazminat talebi karşılığında 207 milyon dolar ödeme yapıldığı kaydedildi.

İngiliz şirketi BP, çevre felaketinin maliyetlerinin karşılanması için 20 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı kabul ettiğini de hatırlattı ve çok daha yüksek bir rakama ulaşma riski bulunan ağır faturanın nihai miktarı konusunda bir rakam vermek için çok erken olduğunu ifade etti.

BP, bir hafta önceki açıklamasında çevre felaketinin maliyetinin 3,5 milyar doları bulduğunu bildirmişti. Bu arada Amerikan hükümeti, çevre felaketinin kaynağı kuyunun yanında tespit edilen kaçak ve diğer sorunlar konusunda BP'nin bilgi vermesini istedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24