Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı yine durdurulamadı

T24 - İngiliz petrokimya devi British Petroluim'un petrolün yayılmasını önlemek amacıyla üstüne kapak yerleştirdiği Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyusunun yakınında sızıntı belirlendi. Bilimadamlarının metan olması muhtemel bir sızıntıdan kaygı duydukları belirtildi.



Bir amerikalı federal yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, petrol kuyusu yakınındaki kaçak ve sızıntının, BP'nin 3 gün önce 73 tonluk bir kapak yerleştirdiği petrol kuyusunda sızıntılar meydana geldiğinin işaretleri olduğuna dikkati çekti.



Petrol kuyusunun yakınındaki sızan maddenin ne olduğunu bilmediğini belirten yetkili, BP'nin Amerikan hükümetinin daha fazla gözlem yapılması talebine uymadığını ifade etti.



Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketi 20 Nisan günü Deepwater Horizon sondaj tesisinde meydana gelen patlamayla başlamıştı. Patlamada 11 işçi hayatını kaybetmişti.



Amerikan tarihinin en büyük petrol sızıntısı kıyı bölgelerinde balıkçılık, turizm gibi sektörlere zarar verirken doğal hayatı felce uğrattı.





Felaketin BP'ye maliyeti 4 milyar dolar



Bu arada, çevre kirliliğinin BP'ye maliyeti 3,95 milyar doları (3 milyar avrodan fazla) buldu.



BP'den yapılan açıklamada, bu miktara, denize karışan ham petrolü toplamak, temizlemek, acil tahliye kuyuları açmak ve tazminatların dahil olduğu belirtildi ve şimdiye kadar 67 bin 500'den fazla tazminat talebi karşılığında 207 milyon dolar ödeme yapıldığı kaydedildi.



İngiliz şirketi BP, çevre felaketinin maliyetlerinin karşılanması için 20 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı kabul ettiğini de hatırlattı ve çok daha yüksek bir rakama ulaşma riski bulunan ağır faturanın nihai miktarı konusunda bir rakam vermek için çok erken olduğunu ifade etti.



BP, bir hafta önceki açıklamasında çevre felaketinin maliyetinin 3,5 milyar doları bulduğunu bildirmişti. Bu arada Amerikan hükümeti, çevre felaketinin kaynağı kuyunun yanında tespit edilen kaçak ve diğer sorunlar konusunda BP'nin bilgi vermesini istedi.





