-MEKSİKA KÖRFEZİNDEKİ PETROL PLATFORMUNDA PATLAMA GRAND ISLE (A.A) - 02.09.2010 - Meksika Körfezi'nde bir petrol platformunda patlama olduğu bildirildi. Sahil muhafaza yetkilileri, patlamanın bir ticari helikopter şirketi tarafından tespit edilmesi üzerine olay yerine 7 helikopter, 2 uçak ve 4 teknenin sevk edildiğini söyledi. Yetkililer, gelen ilk haberlerde platformdaki 13 işçiden birinin yaralandığını, ölen olmadığını belirtti. Platformdan duman çıktığı ancak hala yangın olup olmadığının da henüz bilinmediği, Mariner Energy'nin sahibi olduğu platformda şu anda üretim olmadığı belirtildi. Platformun, nisan ayında meydana gelen patlamanın ardından körfeze petrol sızıntısının başladığı, BP'ye ait platformun batı tarafında olduğu bildirildi.