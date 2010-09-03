-MEKSİKA KÖRFEZİNDE 1,5 KİLOMETRELİK PETROL SIZINTISI GRAND ISLE (A.A) - 02.09.2010 - Meksika Körfezi'ndeki bir petrol platformunda patlama meydana gelmesi ve yangın çıkmasının ardından, bölgede 1,5 kilometreden fazla uzunlukta petrol tabakası görüldüğü bildirildi. Amerikan sahil koruma biriminin, platform görevlilerine dayanarak yaptığı açıklamada, tabakanın yaklaşık 3 metre genişliğinde olduğu ve daha fazla petrol sızıntısı olmayacağı ümidini taşıdıkları belirtildi. Sahil koruma yetkilisi, yangının kontrol altına alındığı ancak sönmediğinin kendilerine söylendiğini kaydetti. Yetkililer, gelen ilk haberlerde platformdaki 13 işçiden birinin yaralandığını, ölen olmadığını açıklamıştı. Mariner Energy'nin sahibi olduğu platformda üretim olmadığı belirtilmişti.