Meksika Körfezi sahilleri ıssız kaldı

T24-

ABD tarihinde görülen en büyük petrol sızıntısının 76'ncı gününde ortaya çıkan görüntüler, ülkenin turizm sektörünün bu olaydan ne şekilde etkilendiğini göstermesi bakımından çarpıcıydı.

Örneğin Pensacola plajı, denizin ve güneşin tadını çıkarmaya gelen turistlerin yerine sızıntı sonrası sahile vuran petrol kalıntılarını temizlemeye çalışanlarla doluydu.

Bu plaja uzun süredir her yıl gelen Derek Robbins, gördükleri karşısında, "Plaj, her zamanki kalabalık halinden çok uzak. Pensacola'yı bu şekilde görmek üzüntü verici. Eskiden 4 Temmuz'da buralar dolar taşardı. Şimdi kimse yok, restoranlar bomboş. Bu çok üzücü, çünkü bu insanların iş yapmaya ihtiyaçları var" dedi.

Sahilde güneşlenen birkaç kişi olmasına rağmen, alışıldık kalabalıklardan çok uzakta bir tablo vardı. Plaj yakınlarındaki otoparklar da boştu.

Geçmişte, eğlenceli partilerle adından söz ettiren Mississippi plajlarında da yine aynı şekilde sessizlik hakimdi.

STRATEJİK ORTAK ARIYOR

Diğer taraftan felakete neden olan BP hakkında yeni haberler de gelmeye devam ediyor. İngiltere'de yayımlanan Sunday Times'ın haberine göre, İngiliz enerji şirketi, gelebilecek satın alma girişimlerine karşı durabilmek için stratejik ortak arıyor.

BP'nin hisseleri, 20 Nisan'da Deepwater Horizon adlı petrol platformunda meydana gelen patlama sonrasında hızla değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri neredeyse 100 milyar dolar kayıpla, yarıya indi.

Şirketin, önümüzdeki ay tahliye kuyusu inşaatının tamamlanmasıyla devam etmekte olan sızıntının önüne geçmesi bekleniyor