Meksika hükümeti gazeteci, hukukçu ve aktivistleri 'gizlice dinledi' iddiası

Meksika'da gazeteci, hukukçu ve aktivistler, hükümet tarafından gizlice dinlendikleri ve hükümetin casusluk yaptığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

ABD'li New York Times (NYT) gazetesi daha önce, Meksika hükümetinin suçluların takibi için kullanılan bir casus yazılım üzerinden yolsuzluk iddialarını araştıran muhalif seslerin telefonlarını dinlediği iddiasına yer vermişti. habere göre Pegasus adı verilen yazılım, hedef alınan kişinin telefonunu adeta bir dinleme cihazına dönüştürüyor.

Meksika Hükümeti ise iddiaları reddederek özel hayatın gizliliğine saygı duyduklarını söylüyor.

2014'te kaybolan 43 öğrenci

Pegasus yazılımı, kameranın mikrafonunu ve kamerasını etkinleştirebiliyor. Aynı zamanda telefondaki iletişim kaynaklarına ulaşabiliyor. Yazılım, İsrailli NSO Group şirketi tarafından Meksika'nın federal kurumlarına sadece suçlu ve teröristleri soruşturmak için kullanılması şartıyla satıldığı belirtiliyor.

Meksika hükümetinin, bu yazılım üzerinden 2014'te 43 öğrencinin kaybolduğu olayları ve yolsuzluk iddialarını soruşturan gazeteci, avukat ve aktivistleri hedef aldığı ifade ediliyor.

Mexico City'nin 200 kilometre kadar güney batısındaki Iguala kasabası yakınlarında gösteri yapmak isteyen ve polisin müdahalesine uğrayan gençlerin katliama kurban gittiği düşünülüyor.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun başında olduğu hükümet öğrencilerin yolsuzluğa bulaşmış yerel polisin talimatı üzerine çeteler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünde ısrar ediyor. Öğrencilerin aileleri ve birçok Meksikalı halen hükümetin bu olaya getirdiği açıklamayı ikna edici bulmuyor.

Hükümet: Hiçbir kanıt yok

Eylemcilerden dokuzu casus yazılımla dinlendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Mexico City'de bir basın açıklaması yapan gruptan gazeteci Carmen Aristegui, hükümetin insanların "kaynakları, vergileri ve paralarını ciddi suçlar işlemek için kullandığını" söyledi.

Enrique Pena Nieto'nun ofisinden yapılan açıklamada, bu iddialar için hiçbir kanıt olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Daniel Millan, "Özel hayatın gizliliğini ihlal edecek her türlü çabayı kınıyoruz" dedi.