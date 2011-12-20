T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika, en büyük çöplüğünü faydalı tesise dönüştürüyor MEKSİKA (A.A)

20 Aralık 2011 02:03

-Meksika, en büyük çöplüğünü faydalı tesise dönüştürüyor MEKSİKA (A.A) - 19.12.2011 - Meksika'nın başkenti Meksika (Meksiko), 12 bin 700 tonluk alımla dünyanın en büyük çöplüklerinden biri olan Bordo Poniente'yi kapatarak tamamen yararlı geri dönüşüm tesislerine dönüştürecek. Meksika Anakent Belediye Başkanı Marcelo Ebrard, çöplükten geri dönüşüm tesislerinin gelecek yıl tamamlanacağını belirtti. 8,8 milyonla merkez, çevre bölgeleriyle 20 milyon nüfuslu başkent Meksika'nın çöplüğü, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin dev Jardim Gramacho çöplüğü'nün emsali.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24