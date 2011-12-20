-Meksika, en büyük çöplüğünü faydalı tesise dönüştürüyor MEKSİKA (A.A) - 19.12.2011 - Meksika'nın başkenti Meksika (Meksiko), 12 bin 700 tonluk alımla dünyanın en büyük çöplüklerinden biri olan Bordo Poniente'yi kapatarak tamamen yararlı geri dönüşüm tesislerine dönüştürecek. Meksika Anakent Belediye Başkanı Marcelo Ebrard, çöplükten geri dönüşüm tesislerinin gelecek yıl tamamlanacağını belirtti. 8,8 milyonla merkez, çevre bölgeleriyle 20 milyon nüfuslu başkent Meksika'nın çöplüğü, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin dev Jardim Gramacho çöplüğü'nün emsali.