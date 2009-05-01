Meksika ekonomisi yüzde 7 daraldı

Meksika ekonomisi, küresel ekonomik kriz yüzünden bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 daraldı.



Hazine Bakanlığı, küresel ekonomik koşulların kötüleşmesiyle ihracatın bir yıl önceye göre yüzde 22,8 düştüğünü, böylece ekonominin ilk çeyrekte yüzde 7 küçüldüğünü açıkladı.



Bu daralma, Meksika para birimi pesonun değerinin düştüğü finansal krizi takiben 1995 yılında ekonominin yüzde 6,9 küçülmesinden bu yana en kötü performansı gösteriyor.



Hazine Bakanlığı, geçen yılın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında bu yılın ilk çeyreğinde 372 bin 289 kişinin işsiz kaldığını bildirdi. Bu yılın ilk iki ayında sanayi üretiminin yüzde 12 düştüğü Meksika'da, otomotiv sektörü, ABD'de araç satışlarının düşmesi yüzünden ağır darbe aldı.



İlk çeyrekte perakende satışlar yüzde 0,3 azaldı, hükümetin gelirleri, petrol gelirinin yüzde 11,4 ve vergilerin yüzde 11,4 düşmesiyle yüzde 9,1 geriledi. Aynı dönemde hükümet harcamaları yüzde 14,5 yükselerek, yüzde 2,8 artırdığı kamu borcunu gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 24,2'si seviyesine çıkardı.



Domuz gribinin ekonomiye etkisi



Hazine Bakanı Agustin Carstens, domuz gribinin ekonomiye maliyetinin de gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,3 ila yüzde 0,5 kadarı olmasını beklediklerini söyledi.



Birçok uzman, Meksika'ya seyahat edilmemesi yönündeki uyarılar nedeniyle ülkenin üçüncü büyük döviz kaynağı turizmin büyük zarar göreceği tahmininde bulunuyor.

