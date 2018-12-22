Meksika duvarı nedeniyle federal hükümet kapandı; Trump, örnek tasarım paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmeye başlanan duvarla ilgili bir örnek tasarım paylaştı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda duvar çizimini "güzel ve etkili bir tasarım" olarak tasvir etti.

ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı.

Başkan Trump ise seçim kampanyasına başladığı günden bu yana destekçisi olduğu Meksika Duvarı projesinin bir örneğini Twitter hesabından paylaştı.

Trump'ın "Son derece etkili ve aynı zamanda güzel çelik çıta sınırımızın bir tasarımı" notu ile paylaştığı görsel sosyal medyada tartışma yarattı.

Çok sayıda kişi Trump'ın paylaştığı görseldeki tasarımın yan yana dizilmiş kurşun kalemlerden ilham alınarak çizildiği yorumlarında bulundu.

Bazı kullanıcılar ise Trump'ın son derece etkili ve güzel olduğu söylediği tasarımın Paint'te çizilecek kadar basit olduğunu belirtti.