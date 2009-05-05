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Dünya

Meksika: Dünyada binlerce insanı kurtardık

05 Mayıs 2009 10:55

Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon, ülkesinin dünyada binlerce insanın hayatını kurtardığını söyledi.

Calderon, televizyondan yayımlanan konuşmasında, "sadece Meksika'da değil bütün dünyada binlerce insanın hayatını kurtardık" ifadesini kullandı.

Hükümetinin tutumunu öven Calderon, dünyada virüsle mücadele konusunda Meksika'nın başı çektiğini, mücadelenin Meksika'daki hastane ve kliniklerde sürdürüldüğünü belirtti ve yeterli miktarda ilaca sahip olduklarını kaydetti.

Calderon, önlem olarak kapatılan okulların da perşembe günü açılacağını belirttiği açıklamasında, dükkanların da yarından itibaren açılabileceği müjdesini verdi.

Öte yandan, Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, domuz gribi hastalarının sayısını 776 olarak açıkladı.

Bakan, 2 binden fazla tahlilin incelenmesinden sonra yaptığı açıklamada, bu 776 kişinin hayatta, ölü sayısının ise 26 olduğunu kaydetti.

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