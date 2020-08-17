Meksika Devlet Başkanı Obrador, Rusya'nın Covid-19 aşısını denemeye gönüllü oldu

Euronews'in haberine göre, Moskova'nın iki aydan kısa bir süre insan testinden sonra aşıyı onaylama ve üretme kararı, bilim insanları tarafından eleştiri konusu olurken, Obrador, aşıya güvendiğini belirterek "Aşılanacak ilk kişi ben olurum" dedi.

"İlk önce hangi aşı hazır olursa onu alırız"

Obrador, "Aşı alma imkanına sahip olmak için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile bizzat konuştum. Aynı zamanda harika ilişkilere sahip olduğumuz ABD'nin Başkanı Trump'la konuştum. İlk önce hangi aşı hazır olursa onu alırız" dedi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Meksika'da bugüne kadar resmi rakamlara göre 522 bin vaka açıklanırken, yaklaşık 57 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Rusya'nın tescil ettirdiği aşı, birinci klinik aşamada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya'nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.