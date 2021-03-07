Meksika Devlet Başkanı, Kadınlar Günü öncesi yerleştirilen bariyerleri savundu: Provokasyon ve vandallığa karşı gerekiyor

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi başkanlık sarayının önüne konulan metal bariyerlerin "vandallık ve provakasyona karşı" gerekli olduğunu savundu.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, kadın cinayetlerinin son beş yılda yüzde 120 arttığı ülkede kadına karşı şiddetle mücadeleye mesafeli yaklaşımı nedeniyle tepki çekiyor. Meksika'da başkanlık sarayı dahil olmak üzere pek ço tarihi binanın önüne metrelerce uzunlukta metal bariyer çekildi.

Bariyerleri savunan López Obrador, "Sadece hasar vermek isteyenler varken provokasyondan kaçınmalıyız. Düşünün. Eğer ulusal sarayı korumazsak ve tahrip ederlerse dünyaya nasıl bir mesaj gitmiş olur? dedi.

İçişleri Bakanı Olga Sánchez Cordero da bariyerlerin "kadınlar için" olduğunu söyledi.