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Dünya

Meksika'da uyuşturucu kartelinden müzisyen katliamı

Yaşları 15 ile 42 arasında değişen 10 müzisyen vurularak öldürüldü

19 Ocak 2020 21:17

Meksika'da uyuşturucu kartelleri 10 müzisyeni öldürdü. Yerli müzisyen grubunun uyuşturucu kartelinin hedefi olduğu belirtiliyor.

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