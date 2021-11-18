Meksika'da şampiyon Garbine Muguruza

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde İspanyol Garbine Muguruza şampiyon oldu.

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde İspanyol Garbine Muguruza şampiyon oldu.

Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon dolar ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvası, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan final maçıyla sona erdi.

6 numaralı seribaşı Muguruza, toplam 1 saat 38 dakika süren mücadelede 8 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonluğu bulunan Muguruza, WTA Finalleri'nde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.